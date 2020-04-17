被曝用错逝世援鄂护师张静静照片 济宁医学院删除相关文章

中国山东援鄂医疗队员张静静在隔离期结束后逝世，引起社会关注。其母校济宁医学院近日被曝，在早前一篇梳理支援湖北校友名单的文章中，用错张静静的照片。该文章目前已被删掉。

据澎湃新闻昨日（16日）报道，济宁医学院官方微信公号在2月9日发布一篇题为《济医校友在行动 || 驰援湖北 共同战“疫”》的文章，梳理了山东省支援湖北医疗队员中的济宁医学院校友，其中提到了该校2005级护理学专业校友、山东大学齐鲁医院呼吸与危重症医学科主管护师张静静。

该文章刊登了张静静写的一首题为《钗头凤·战瘟神》的小诗，并在诗前配发了一张照片，并署上了张静静的名字和职务。据张静静的一位同事证实，这篇文章配发的照片上并不是张静静本人，而是山东省第一批援鄂医疗队中另一位来自山东大学齐鲁医院的医护人员。

在澎湃新闻报道该处失误后，该文章在当天下午就已无法浏览，页面显示“该内容已被发布者删除”。据济宁医学院党委宣传部一相关人员今日透露，报道出来后，济宁医学院负责官方微信维护的相关部门马上对所发文章进行了核实，发现确实存在错误，并且立即删除了该文章。

上述工作人员说：“因为我们的疏忽，出现了这样的错误，学校感到非常抱歉，以后一定会加强管理。”

作为山东省第一批援鄂医疗队员的张静静，在完成援鄂任务后于3月21日随队离鄂返回济南，按规定集中隔离医学观察14天。期间三次核酸检测均为阴性，于4月4日下午隔离期满，拟于5日上午返家休息，不料5日早上突发心跳骤停，并于隔日逝世。

据报道，张静静逝世后，济宁医学院在其网站发文哀悼称，“全校师生医护员工对张静静同志的不幸逝世表示沉痛哀悼，对张静静同志的亲属致以诚挚慰问。她是英勇的抗疫战士，是最美的白衣天使，是全校师生医护员工的学习榜样，是母校永远的骄傲！”