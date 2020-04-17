中国近七成城市拥堵情况基本恢复 一季度北上广未入围“十大堵城”

中国2019冠状病毒疫情受控，各地复工复产正在有序推进，高德地图联合中国国家信息中心大数据发展部等机构共同联合发布的报告显示，中国近七成的城市拥堵已经基本恢复，达到去年同期90%以上的状态，另外北京、上海、广州等一线城市均未入围，其中北京首次未入榜前十。

据《北京日报》报道，根据高德地图联合中国国家信息中心大数据发展部等机构共同联合发布的《2020年Q1中国主要城市交通分析报告》显示，中国交通持续复苏，近七成的城市拥堵已经基本恢复，达到去年同期90%以上的状态。

从全国拥堵恢复地图可以看出，华东、西北地区拥堵恢复状况较好，而东北、华北相对较慢。在主要城市中，西安、深圳、无锡、广州、石家庄等城市恢复最快，已超过去年同期的拥堵水平，杭州和上海拥堵恢复未及去年同期。同时，仍有不足1%的城市交通未恢复至去年同期的80%，其中以武汉、哈尔滨较为典型。

值得一提的是，受春节迁徙和疫情的双重影响，一季度的“十大堵城”中，济南、西安等作为区域经济中心省会级城市集中上榜，而北京、上海、广州等一线城市均未入围，这也是作为老牌“堵城”的北京，本季同比拥堵降幅达19.4%，首次未入榜前十。

具体来看，北京一月拥堵最严重，高峰期拥堵延时指数1.75，高峰期城市平均行车速度27.07km/h，下午6时是一天中最拥堵时刻。西城区是北京城市最拥堵区域，菜户营南路成为拥堵天数最多的道路，一季度有25天拥堵。

此外，报告显示，受春运和疫情影响，全国主要城市绿色出行意愿在1月份逐步下降，而后稳定。其中，公交和地铁出行意愿指数在春节前快速下降，而同期骑行出行意愿指数快速上升。2020年一季度，北京绿色出行意愿指数排名第一。从各类绿色出行方式来看，公交和地铁、骑行、步行出行意愿排名第一的城市分别为北京市、海口市、兰州市。