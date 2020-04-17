港律政司：中央有责任有权对香港事情提出意见

香港律政司司长郑若骅说，港澳办及中联办发表意见时，大家毋须要过份报道。她指出中央有责任、有权对香港事情提出意见，实际操作仍由香港负责。

据香港电台网站报道，郑若骅提到，香港是中国大陆的特别行政区，香港按《基本法》在某些事务有一定高度自治，但在一国两制下，不代表中央不关注及放弃执行“一国两制”下相关权力。

她说，社会反而要关注有人向外国政府建议制裁香港，希望透过外国法律制裁香港，并提交报告影响香港施政，才是赤裸裸干预香港事务，干涉中国内政，是违反国际法律及国际惯例。

至于被港澳办及中联办点名批评、主持立法会内会会议的公民党议员郭荣铿，或构成公职人员行为失当，律政司会否提出检控，郑若骅说，不会回应个别情况，指出公职人员行为失当罪的基本法律原则，涉及干犯的人要是一名公职人员，在担任期间借著作为或不作为，故意作出失当行为，而且失当行为属于严重，要视乎证据。

对于有报道指终审法院首席法官马道立要抗衡中央官员，律政司司长郑若骅回应，马道立早前已发表声明，强调任何人都不应就无事实根据的事情作出揣测，相信负责任的媒体在报道前亦会确认事实，亦相信专业人士在发表意见时都要基于事实，她又说公众应该清晰知道司法独立是香港的基石，不可随便被人误导。