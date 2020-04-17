台称曾警示冠病可能人传人 国台办：炒作伪命题

台湾上个月声称，曾于去年向世界卫生组织警示冠病病毒会人传人却被忽视，对此中国大陆国台办发言人朱凤莲今日（17日）回应说，台方所称的邮件，仅引述武汉卫健委公布的内容，只能算是“转述”，并批评民进党的炒作是一个伪命题，目的就是作政治文章，欲“以疫谋独”。

据《北京日报》报道，朱凤莲指出，疫情发生以来，大陆及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息。去年12月31日，武汉市卫生健康委在官方网站首次对外发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》，通报了27例病例，明确说明已采取隔离治疗措施。她指，世卫组织当天也获悉有关情况，可以说，武汉卫健委公布的信息，为世卫组织立即决定自2020年1月1日在该组织三个层级组建事故管理支持小组，并进入抗疫紧急状态发挥了关键作用。

而台湾所称去年12月31日的邮件，朱凤莲说，仅是引述武汉卫健委公布的内容，并没有其他信息。她也透露，当天台卫生部门还向中国国家卫健委发函了解武汉卫健委公布的信息，国家卫健委通过两岸医药卫生合作协议联系窗口书面回复台方，请其参考武汉卫健委公布的情况通报。

朱凤莲直指，事实很清楚，大陆方面首先公布信息，台卫生部门再进行转述，不存在所谓台方首先向世卫组织报告的情况。台方邮件也未提及“人传人”，主要是向世卫组织了解情况。她称，台卫生部门1月4日、6日发新闻稿表示“并没有明显人传人现象及医护人员感染”，3月15日后，台方却把12月31日转述邮件包装成首先“示警”信息。

朱凤莲说，如果从“示警”角度看，这封邮件也不过是证明了武汉卫健委第一时间向社会公众和国际社会发布信息。“可见，民进党当局的炒作是一个伪命题，目的就是作政治文章。”她也提到，一些外国政客跟风炒作，以讹传讹，借此攻击大陆和世卫组织，完全是别有用心的。

另外，朱凤莲指出，台方称无法与世卫组织进行沟通，这封邮件却证明此言不实。她说，台湾地区卫生机构通过世卫组织《国际卫生条例》架构下的联络窗口，可以及时获取世卫组织发布的信息并直接向世卫组织更新信息。朱凤莲也称，台湾地区医疗卫生专家一直以“适当身份”参加世卫组织的会议，从2019年年初到2020年3月，共有16批24人次台湾地区专家参加世卫组织举办的技术会议。

朱凤莲说，大陆方面也在2020年1月12日至14日安排台湾专家到武汉实地考察，了解冠病确诊病人诊治和疫情处置情况。截至4月13日，大陆方面向台湾方面通报疫情信息127次。朱凤莲称，对这些情况，民进党当局一再回避，讳莫如深，始终不如实向当地民众说明，不断炒作所谓“防疫缺口”，现在又大肆炒作“邮件示警”，可见其用心并不是公共卫生防疫。“其实这些都不难理解，民进党当局这么做，不过是不断暴露“以疫谋独”的政治目的而已。”