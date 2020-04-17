在华美资企业料未来三个月恢复正常生产 

由中国美国商会、上海美国商会和普华永道中国联合发布的调查显示，疫情暴发后，在华美资企业聚焦全面复工复产，关注重点从工厂关闭转移到物流；大约68%的受访者预计中国将在接下来的三个月恢复正常生产活动。

据路透社报道，调查在3月6日至13日期间进行，旨在评估疫情对在华美资企业供应链活动的影响，调查问题涉及生产、进出口、供应链战略和政策需求等方面。

调查结果指，因疫情迅速蔓延，运营随之受限，约一半的受访者表示运营能力低于正常水平，68%的受访者表示产品服务需求低于正常水平；物流受限是未来一个月受访企业面临的最大的挑战；供应商无法全面恢复产能紧随其后为第二大关键挑战。

政府政策方面，56%的受访者认为政府加快复工申请批准对业务最有帮助。所有受访者均认为中国政府出台的扶持政策对内外资企业同样有效。

短期来看，逾70%的受访者表示不会因为疫情的影响而计划将生产和供应或采购业务迁至海外。计划转移采购的企业数量是计划转移生产的两倍(24%对12%)。另外，约40%的受访者表示不会在新冠肺炎疫情影响下改变公司在华供应链的长期规划；但更多企业（52%）则认为现在言之尚早。

68%的受访者预计公司的供应链运营在三个月内能恢复正常，96%的受访者预计在3-6个月内能恢复正常。

此外，关于此次疫情对中美经济脱钩的影响，44%的受访者认为这两个经济体不可能脱钩，比例较2019年调查的66%为低，20%的受访者预计会加快脱钩速度，没有受访者认为脱钩速度会放缓。