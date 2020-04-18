黑龙江问责18人 哈尔滨副市长被处分 医院院长被撤职

近期疫情风险加大的黑龙江省对防控不力的18名党员干部和公职人员追责问责，其中，哈尔滨市副市长陈远飞和市卫健委主任丁凤姝受政务记过处分，哈尔滨市第二医院院长被撤职。

据《新京报》报道，黑龙江省纪委监委昨天（17日）下发通报，对哈尔滨市近期疫情防控不力的18名党员干部和公职人员追责问责。

通报指出，近些天来，随着防控形势向好，哈尔滨市和哈尔滨医科大学部分党员干部、公职人员麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理抬头，出现形式主义、官僚主义苗头和不尽责不担当不作为等问题，导致哈尔滨市发生聚集性疫情和医院内交叉感染，造成严重后果和不良影响。

根据通报，哈尔滨市副市长、市应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部副总指挥陈远飞受政务记过处分；哈尔滨医科大学党委常委、副校长，校应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长傅松滨受党内警告、政务记过处分；哈尔滨市卫健委党委书记、主任丁凤姝受党内警告、政务记过处分；道外区副区长赵琪政务受记过处分。

哈尔滨市第二医院党委委员、院长，院新冠肺炎疫情防控指挥部总指挥徐勇被撤销党内职务、行政撤职；第二医院党委委员、副院长，院新冠肺炎疫情防控指挥部副总指挥李宏伟受党内严重警告处分。

此外，还有十余名党员干部和公职人员受到不同程度的问责和处分。