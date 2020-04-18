一季度中国游戏市场收入环比大增25%

中国音数协游戏工委4月17日发布《2020年第一季度中国游戏产业报告》，报告显示受冠病疫情影响，中国游戏产业实际销售收入实现阶段性、爆发式增长，多款游戏产品取得了比较好的成绩。

据新京报报道，去年游戏版号虽然重启，但中国国内游戏市场的同比增幅并不明显，但冠病疫情影响下，人们的主要活动以居家休闲为主，线上文娱在此期间获得了长足发展。

报告显示，今年第一季度中国游戏市场实际销售收入732.03亿元（人民币，下同，147.21亿新元），受移动游戏实际销售收入增长的拉动，环比去年第四季度增长25.22%；但新用户增长趋于放缓，仅增加200万人，环比增长0.31%。

从游戏类型来看，手游依然是游戏市场的主力，一季度占比达75.64%，端游和页游持续萎缩，收入占比分别下降至19.60%和2.82%。而随着5G的商用普及和完善，中国的云游戏市场占比达0.48%，这一数字低于占比1.07%的AR/VR游戏，但高于单机游戏的0.20%占比和家庭主机游戏的0.20%。

电竞市场方面，今年第一季度实际销售收入391.02亿元，环比增长67.32%，电竞用户从2019年第三季度的4.45亿人增加至2020年第一季度的4.82亿人，环比增长8.31%。

值得一提的是，中国游戏公司出海成绩突出，报告显示今年第一季度中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达37.81亿美元（53.8亿新元），环比增长31.19%，高于国内游戏市场增幅。其中美国、日本和韩国为出海市场收入前三，收入占比分别达29.80%、23.38%和14.40%，三地合计占比达67.58%。

中国音数协游戏工委在《报告》中强调，疫情期间多家公司的游戏产品在收入方面均有不俗表现，但普通游戏产品以及中小公司的产品未有较大增长，中国移动游戏市场头部效应依然明显，排名前十的产品中，腾讯和网易两家占据八席，马太效应明显。