中国三大航空公司3月旅客周转量降逾七成

中国国际航空、东方航空、南方航空昨日（17日）晚公告3月主要运营数据。

据澎湃新闻报道，三大航空3月的各项数据表现均不佳，其中旅客周转量同比较上年同期均下降超过七成。

国航旅客周转量实现50.62亿，同比下降73.5%；东航旅客周转量实现37.37亿，同比下降79.11%；南航旅客周转量实现63.0969亿，同比下降72.33%。不过，较2月该数据均降八成来看，有回温态势。

三大航的客运运力收入同比也依旧呈下降态势，降幅均达六成。其中，国航客运运力投入实现89.09亿，同比下降62.4%；东航客运运力投入实现66.997亿，同比下降69.00%；南航客运运力投入实现108.497亿，同比下降60.44%。

三大航的平均客座率也在低位，国航的平均客座率为56.8%，同比下降23.9个百分点；东航客座率为55.78%，同比下降27.01个百分点；南航客座率为58.16%，同比下降24.99个百分点。

需要注意的是，三大航均提示，鉴于疫情对民航运输业的严重冲击，预计2020年第一季度经营业绩会受到重大影响。其中东航明确表示，预期2020年第一季度将出现重大亏损；南航则在预计2020年第一季度经营业绩会出现大幅亏损的同时，还表示疫情将对上半年的经营业绩造成不利影响。

