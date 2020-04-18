哈尔滨聚集性疫情现跨省传播

中国黑龙江哈尔滨聚集性感染疫情传染链条，还在继续延长。

据“北京日报”微信公号报道，黑龙江卫健委4月17日通报，16日新增确诊病例三例，新增无症状感染者五例中的四例，均与此前哈尔滨出现的医院内交叉感染有关。

4月16日新增的三例本土确诊病例中，病例王某曾在哈尔滨医科大学附属第一医院住院治疗，病例龚某系王某的丈夫，病例李某系确诊病例于某的保姆，于某是此前“引爆”哈医大一院聚集性感染患者陈某的病友。

此外，4月16日黑龙江新增的五例无症状感染者中，来自哈尔滨的四例均与哈医大一院出现的聚集性感染有关。无症状感染者龚某与16日确诊病例王某夫妻住同一小区，多次生活接触。

另有三名无症状感染者均曾在哈医大一院陪护，系确诊病例密切接触者。至此，由4月10日87岁患者陈某引发的医院交叉感染链条，再度延长。

如今，这个传染链出现了“跨省”传播。辽宁卫健委4月17日通报，4月16日，辽宁抚顺新增一例确诊者张某华，她证实与哈尔滨确诊病例有交集，交集点依然是哈医大一院。

张某华4月1日与弟弟自驾车到哈尔滨看望父亲，4月2日和弟弟陪父亲在哈尔滨医大一院就诊，其父在呼吸一科9病室住院治疗期间一直陪护。4月12日驾车由哈尔滨返回抚顺。

从4月9日起，黑龙江省新增本土确诊病例一例和无症状感染者三例，打破了该省29天本土无新增确诊病例的纪录。截至4月16日晚12时，该病毒传染链已导致哈尔滨市43人感染，包括26例确诊病例和17例无症状感染者。

4月17日晚，包括哈尔滨副市长陈远飞、哈尔滨卫健委主任丁凤姝在内的18人因疫情防控不力被问责。