彩电亏损致四川长虹去年净利润降八成

去年全球彩电市场增速放缓，中国彩电零售市场持续低迷。

据新京报报道，四川长虹4月17日发布2019年财报，显示公司实现营业收入887.9亿元（人民币，下同，178.55亿新元），同比增长6.5%；净利润3.3亿元，同比下降 49.4%；其中归属于上市公司股东的净利润0.61 亿元，同比下降81.3%，归因于主要产品线之一的彩电产品线2019年度亏损。

公司主营业务收入867.6亿元，同比增长6.3%。其中，电视业务实现营业收入111.3亿元，同比下降16.1%。四川长虹解释，从行业看，2019年中国国内彩电零售市场加剧了疲软态势，量、额均同比下滑明显，价格竞争较为激烈，挤压了彩电企业的利润空间。

四川长虹介绍，从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后，渠道效率不高；公司营销体系变革涉及渠道升级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当期费用，并对终端零售市场造成一定的不利影响；产品生命周期管理还有待加强，运营效率同行业标杆比仍有差距。

2019年全球彩电市场增速放缓，中国彩电零售市场持续低迷。奥维云网数据显示，全年零售量4772万台，同比下降2.0%，零售额1340亿元，同比下降11.2%，行业均价2809元，创十年最低。彩电产品需求下降，百户拥有量119.3台，同比下降2.4%，六年来首次下降。