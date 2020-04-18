钟南山：中国疫情尚在控制 不能完全抛弃口罩

中国工程院院士钟南山认为，中国疫情尚在控制阶段，不能完全抛弃口罩。

据新京报报道，钟南山16日在视频直播中分析，中国目前对无症状感染者有较大的关注。从数据来看，无症状感染者的潜伏期大部分是三至七天，最高的潜伏期可能是14天。

钟南山还指，冠病患者一般会导致患者肺部受损，是否有其他器官受损，这与患者本身的并发症有关。

钟南山说，在尸检的过程中没有看到明确的基于病毒的其他器官受损，“这些患者可能已经患有疾病，可以看到超声、心电图变化非常快，所以我觉得合并症很多的患者会发现其他器官受损的情况”。

钟南山分析，目前其观察到患者展现出来肾小管的一些问题，可能有一些肾小管的受损，出现肾小管的坏死，“有其他的研究团队还发现，有25%到30%的患者会发现一个非常明显的肾受损，这是我们目前掌握的情况。”另外，除心脏、脑部、肾脏受损之外，中枢神经的受损不是那么明显。

钟南山还说表示，连花清瘟对于病毒有抑制作用，临床研究中有284名患者，治疗组的康复率相对对照组是更高的，但从重症转轻症没有明显差异。因此，连花清瘟胶囊可能对于轻症和非重症的患者更加适用。

谈到中国的防疫措施是否要持续保持，钟南山表示，“大家一定要保持这样一个认识，中国疫情尚在控制阶段，不能完全抛弃口罩，中国和国外的情况不同。”

钟南山说，他非常希望欧洲国家的疫情尽快进入平台期。在平台期，疫情可能会出现限制或下降趋势，这样才能更多人复工复产，但这时候的防控非常重要。“输入性病例值得注意，中俄边境以及其他地方有输入性病例，还会继续传播给其他人，这是一个很大的问题。”一些国家不应着急复工，政府也许要平衡经济发展和防疫，健康应该是首要考虑的问题。

对于美国的情况，钟南山认为，虽然全球病例数都趋于平缓或下降，但美国是个例外。美国采取的管控措施还不够，可能需要再过一周看到疫情变化，才有可能进入疫情平台期，这取决于美国采取什么行动。