美国要求中国修改医疗设备出口质控 以确保及时供应

美国国务院发言人表示，美国已要求中国修改针对冠病疫情所需防护设备的出口质量控制新规定，以确保不会阻碍这些设备的及时供应。

据路透社，美国国务院发言人当地时间周四晚表示，“我们对（中国）确保质量控制的努力表示赞赏。但我们不希望这成为重要物资及时出口的障碍。”

发言人说，“美国政府已经向(中国)表达了这些担忧。我们已经要求中国修改新规定，允许向美国迅速出口重要的个人防护装备。”

美国共和党参议员洛夫勒（Kelly Loeffler）周五（17日）受访时也指责中国拖延了测试试剂盒的发货。

上周五（4月10日），中国加强了对口罩和其他个人防护装备(PPE)的出口限制，要求对这些物品的出口进行强制性海关检查。

这是中国为了平衡全球对PPE的需求，同时确保制造商和销售商不会向市场大量供应未经认证或以次充好的产品而制定的措施。

此前，一些国家政府和医院高调抱怨，他们收到了来自中国的他们认为有问题PPE产品。

美国严重依赖中国生产的医疗用品，这一点在疫情中得到突出体现，中国是美国在战略和贸易上的主要竞争对手，而美国是疫情最严重的国家。

周三，美国国务卿蓬佩奥与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通了电话，并强调了华盛顿对中国促进医疗供应加快出口以满足美国关键需求的“高度重视”。

贸易游说团体美中贸易全国委员会本周表示，中国已采取行动解决这一问题。美中贸易全国委员会会长艾伦（Craig Allen）周四对记者说，“中国政府正在批准，并与我们的公司合作，以确保他们能够付运。”