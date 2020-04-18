中石油董事长：生产经营受到的冲击前所未有

中国石油天然气集团有限公司党组书记、董事长戴厚良表示，冠病疫情和油价暴跌“两只黑天鹅”叠加而至，对油气市场供应端和需求端造成双重挤压，集团公司生产经营受到的冲击前所未有。

据澎湃新闻报道，戴厚良16日在中石油会议上说，“今后一个时期，世界经济下行风险加剧，国际油价可能保持较长一段时间的低位震荡运行，公司国际业务疫情防控形势压力增加，国内防范疫情输入压力不断加大，油气行业面临的形势依然非常严峻。”

过去三个月，国际油价暴跌超60%。疲软的需求面前，石油输出国组织（OPEC+）的历史性减产协议也未能提振油价。4月17日，美国西得克萨斯中间基原油（West Texas Intermediate，简称WTI）原油期货再度大跌，跌破每桶19美元（27.03新元）关口，刷新2002年以来新低。

全球石油企业应对上一轮油价寒冬时的统一动作是砍投资、降成本，这次也一样。包括壳牌（Royal Dutch Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、道达尔（Total S.A.）、英国石油（BP）在内的多家国际石油公司纷纷宣布加强管理、削减资本支出以应对超低油价环境。

对外经济贸易大学教授董秀成认为，在疫情和低油价双重冲击下，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）已不是过“紧日子”，而是要做好过“苦日子”的准备。

他建议，“三桶油”身负任务的同时也要考虑公司效益。“调整计划支出时应保证勘探力度不变，地质认知和找油找气不能停，为今后增储上产做前期准备。而在油气开采方面可做适当调整，在特殊时期放缓步伐，避免造成成本高企、库存承压。”

