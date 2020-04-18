台海委会向立法院表态 争取自建航空机队

在被台湾立法院要求提出强化海巡任务的可行性报告后，海洋委员会的报告上周送达，提出建立海巡航空机队。

据《自由时报》报道，海委会在报告中正式表态，为满足未来台湾海域全方位勤务部署，应研议争取行政院调整现行“公务航空器一元化”政策。海委会请求立法院同意海巡署纳编产官学研各类专业人员并建立海巡航空机队专案研议编组，以推动修正海委会海巡署组织法，提出中长程计划来建立海巡专属航空机队。

台湾立法院在审查年度中央政府总预算时通过决议，要求海洋委员会海巡署要在三个月内，提出筹建空中能量以强化海巡任务的可行性与必要评估报告。

海委会还在评估报告中同时列举包括美国丶日本丶韩国丶菲律宾丶越南及马来西亚等国家的现况，指世界主要国家海巡机关均有专属空中能量，且普遍搭配不同机型的旋翼机与定翼机，以执行多元海空联合勤务，显示海巡机关自行运用空中能量已成世界趋势。

海委会报告中表示，考量台湾周遭海域情势及海巡署与内政部空勤总队合作执行空中侦巡现况，海巡署亟需具备多元“即时监控及迅速应处”的能量，才能更有效执行各项法定职掌。

整体而言，未来海委会海巡署自建空中能量应有必要性，参考台湾相关产业及经济发展均已成熟，也使海委会海巡署未来朝此方向推动具有可行性，实应据以积极推动，以加强因应周遭海域威胁及协助准军事行动等任务。