广州48家A级景区陆续完全或部分关闭

中国广东省广州市的48家A级景区将完全或部分关闭。

据21世纪经济报道，广州市第82场疫情防控新闻发布会4月18日在南方医科大学举行。

广东省文旅厅、省卫健委经请示，广州市各旅游景区及博物馆景区陆续于4月17日暂停开放室内场所。该请示是根据中国国家卫生健康委员会《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》中，关于“疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放；旅游景区接待游客量不得超过核定最大承载量的30%”的要求。

目前，广州市全市已恢复开放的48家A级旅游景区、重点景区中，已有两家A级景区重新关闭；其余广州塔、广州融创文旅城、正佳广场等46家景区将完全或部分关闭。一些属于A级景区的博物馆共13家，包括广州博物馆、西汉南越王博物馆等也陆续完全或部分关闭。

落实各区旅游景区开放主体责任，加强组织领导，建立督导机制，市文旅局会同市卫健委共同推动各项防控措施落实到位。目前，广州所有恢复开放的A级景区均已全部执行实名预约制，落实体温筛检、分时段游览等防控措施，推行“穗康码”核验，规范游客信息登记制度。

广州市A级景区的室外区域、非景区的博物馆、星级酒店、图书馆、文化馆等各类文旅场馆将进一步根据复工复业各类指引，在严格落实各项防控措施下，继续保持有限开放。