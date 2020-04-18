冠病致巨大损失 美国会推法案要中国赔偿

美国国会正式启动冠病调查机制，参众两院分别推出法案，允许美国民众对中国政府提出诉讼，针对他们在疫情中的损失进行求偿。

据美国之音报道，美国国会共和党联邦众议员史密斯（Chris Smith）和同党籍众议员莱特（Ron Wright）当地时间周五（17日）推出法案，允许美国公民和地方政府起诉中国政府，要求中国政府为美国人民所经历的伤害承担责任。

史密斯是美国国会暨行政当局中国委员会资深成员，长期为中国人权发声，也时常在中国议题上持强硬立场。史密斯还在声明中呼吁国会成员能尽快通过这项法案。

本星期早些时候，美国共和党联邦参议员霍利（Josh Hawley）也在参议院推出类似法案。霍利的法案将剥夺中国的主权免责权，允许美国人为追究中共行为提出私人诉权，例如压制举报人和隐瞒有关冠病病毒的关键信息。

霍利所提出的“为冠病病毒受害者追求正义法”（Justice for Victims of COVID-19 Act），还计划在美国国务院成立“为冠病病毒受害者追求正义工作小组”，负责率领国际调查，追究中国对疫情爆发的处理和向中国政府追讨赔偿。

霍利为美国国会首位呼吁调查中共隐瞒新冠疫情的国会议员，他最近加入另一位共和党同仁、来自阿肯色州的参议员科顿（Tom Cotton）的行列，联署推出“李文亮全球公共健康问责法”（The Li Wenliang Global Public Health Accountability Act）。该法案将制裁那些压制，或扭曲有关国际公共健康危机信息的外国政府官员。

美国目前已有两起针对中国的大型集体诉讼，第一起诉讼是3月份由代表冠病受害者的人士提起，另一起案件则由医疗保健专业人士在4月份提起，后者起诉中国囤积个人防护设备。