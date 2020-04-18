消息：英国部分执政党员对华为态度转强硬

知情人士说，英国执政党保守党正在采取更加强硬的态度对待华为，这将使该国面临5G推出严重推迟的风险。

据彭博社报道，英国在1月份发布了为期15个月的艰苦审查过程的最终结果，该结果发现，只要华为的网络份额限制在35％以内，将合同授予这家中国科技巨头的风险就是可控的。该决定回绝了以美国为首、彻底封杀华为的要求。

知情人士称，但英国执政党保守党正在采取更加强硬的态度，这意味着妥协可能无法获得足够的票数在议会获得通过。如果该计划未能通过，该国可能会面临5G推出严重推迟的风险，使其落后于欧洲其他国家和美国，并损害经济。

预计将在未来几个月内出台旨在将1月指南纳入法律的电信安全法案。在英国首相约翰逊于12月大选中赢得绝对多数后，这本应足以让它在议会获得通过。

但上个月，在对另外一项较小的电信法案进行象征性修正的投票中，约翰逊的政党中有数十人反对他。倒戈的人数不断增加，其中包括前政党领袖史密斯（Iain Duncan Smith），有人认为这是一个警告信号，需要采取强硬政策。

前路尚不清晰，一些反对者可能接受低于35％的上限。但另一些人则站在美国总统特朗普这边，认为安全问题和所认为的中国政府对该公司的影响意味着应完全封杀该公司。

根据伦敦的技术分析公司Assembly Research，后者选择的路线将代价高昂：这会使英国5G推出延迟两年，耗费英国经济68亿英镑（121亿新元），这会损害生产率并有可能失去对5G技术的关键投资。

英国数以百万计自我隔离的工作人员依赖通过华为设备运行的家庭连接，此时此刻对国家的宽带进行全面调整充满着风险。这家中国公司占英国光纤到户接入设备的五分之二以上，约占其4G天线的三分之一。