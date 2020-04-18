北京影视网络公司大量付费视频被盗 四人被控

北京影视网络公司付费视频被盗播，损失惨重并流失大量用户，目前四名犯罪嫌疑人已被警方控制。

据新京报报道，新京报记者4月18日从江苏镇江市公安局网安支队获悉，四名犯罪嫌疑人已被警方控制，查封三个盗取视频资料，冻结涉案资金100多万元（人民币，下同，20.11万新元）。目前，张某、李某、罗某、吴某均已被采取强刑事制措施。

据侦查员介绍，2019年12月25日，北京某影视网络公司报案称：自2019年12月11日以来，镇江市一台网络服务器大量盗取公司付费点播视频文件，并向外传播，公司损失惨重并损失大量用户。

通过调查，该网络服务器背后的操作者张某、李某、罗某、吴某被警方发现。侦查员称，该四人在非法获取北京影视网络公司的收费视频后，通过其注册的非法网站，以低于市场价格进行售卖，或通过提供免费观看，以流量赚取广告代理费。

3月初，警方在江苏无锡、海南海口、湖南衡阳和福建南平先后将四人控制，共查获侵权电视剧8000余部，并关闭三个盗取视频资源非法网站。

据张某供述，他和李某是上下线关系。2018年3月，他在镇江租用了一台服务器，利用该服务器通过技术手段盗取相关视频后，将播放链接提供给李某。李某将其购买的链接植入自制的观影视频转件中，以收取年费的方式向网吧出售，上网人可通过该软件免费观看付费视频。

据吴某交待，他利用自己注册的网站非法获取视频免费提供给网民观看，以此提高网站的知名度。经查，网站后期每天访问IP达六七万，最多时达十几万。吴某通过该网站收取广告费。

目前，警方冻结涉案资金100多万元，张某、李某、罗某、吴某均已被采取强刑事制措施。