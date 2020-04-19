港府指中联办并非根据《基本法》二十二条设立

香港特区政府昨日傍晚出稿，回应港澳办及中联办近日关于立法会内会运作的言论，到深夜再发稿修订，将之前稿件中部分关于《基本法》条款的字眼删走。

据香港电台网站报道，在昨日傍晚的政府新闻稿中，第四段的第一句，是“中联办是中央政府在香港特别行政区根据《基本法》第二十二条第二款设立的三个机构之一”。新闻稿的第六段，是“一如中央各部门、各省、自治区、直辖市在香港特别行政区设立的机构，中联办及其人员均须按照《基本法》第二十二条第三款遵守香港特别行政区的法律。 ”

在昨晚11时过后的政府新闻稿修订版本中，第四段的第一句，修订为“中联办是中央政府在香港特别行政区设立的三个机构之一”，即是删走了“根据《基本法》第二十二条第二款”的字眼。

修订稿的第六段，修订为“中联办及其人员均须遵守《基本法》及香港特别行政区法律”。

到午夜12时半左右，政府新闻处再发稿，指出中联办是中央人民政府在香港特区设立的机构，不是《基本法》第二十二条第二款所指“中央各部门在香港特别行政区设立的机构”。

新闻稿又指出，中国外交部驻港特派员公署，是根据《基本法》第十三条设立的机构；而中国人民解放军驻香港部队，是根据《基本法》第十四条设立的机构。