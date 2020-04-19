王君正出任新疆生产建设兵团党委书记

此前担任新疆自治区党委常委、政法委书记的王君正日前获委任新疆维吾尔自治区党委副书记及新疆生产建设兵团党委委员、常委、书记，接替4月9日回京出任生态环境部党组书记的孙金龙。

新疆兵团卫视4月18日晚间的新闻中报道了上述消息。

据《新疆生产建设兵团的历史与发展》白皮书介绍，兵团是新疆维吾尔自治区的重要组成部分。兵团承担着国家赋予的屯垦戍边职责，实行党政军企合一体制，是在自己所辖垦区内，依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部行政、司法事务，在国家实行计划单列的特殊社会组织，受中国中央政府和新疆维吾尔自治区双重领导。

公开简历显示，王君正出生于1963年5月，山东临沂人，本科、硕士分别就读于山东大学和中国人民大学。

毕业后，王君正进入原劳动部，1993年赴云南省工作，后历任昆明市委常委、副书记，云南省高级人民法院副院长，丽江市市长、市委委书记等职。

2012年9月，王君正异地晋升湖北省副省长，2013年5月转任襄阳市委书记，6月跻身湖北省委常委。

王君正于2016年1月北上吉林省，任省委常委、长春市委书记。2017年10月，他当选为十九届中央候补委员。

据长春市统计局消息，2016、2017连续两年，长春经济增速在东北四个副省级城市领先；2017年，长春经济首位度在全国15个副省级城市中排位最高。

2019年2月，王君正第三次跨省履新，出任新疆自治区党委常委、政法委书记。在离别感言中他说，长春“大力发展实体经济，经济总量迈上7000亿元新台阶，在全省经济的首位度不断提高，在15个副省级城市中实现了争先进位”。