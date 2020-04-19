青桔单车获超10亿美元融资 成2020年首个获融资的共享单车产业

沉寂已久的共享单车领域又传来融资消息。

日前有消息称，滴滴旗下共享单车品牌青桔单车获得超过10亿美元融资，这是共享单车领域在2020年获得的首笔融资，也是青桔单车的首轮融资，投资方为君联资本领投，另一家海外基金跟投。

据《证券时报》报道，君联资本确认了投资一事。在资本的追逐下迅速膨胀，又在资本离场后走向沉寂的共享单车，如今在新巨头崛起中将上演怎样的逐鹿战？

天眼查数据显示，青桔单车的运营主体为杭州小木吉软件科技有限公司，公司成立于2017年8月，注册资本5000万人民币，由滴滴出行的运营主体北京小桔科技有限公司全资持股，程维为青桔单车的疑似实际控制人。

2018年初，滴滴完成了对当时共享单车领域排行老三的小蓝单车的托管，同时推出了自有品牌“青桔单车”和“街兔电单车”。据了解，青桔单车2019年一直在拓展市场增加投放，峰值的时候实现超过1000万单。今年第一季度受疫情影响，青桔整体单量有所下降，目前正在快速回升中。

目前，青桔单车已覆盖北京、成都、佛山、无锡、沈阳、昆明等全国多个一二三线城市。据了解，接下来青桔的计划是：加大一二线城市外的城市开拓和投放，进一步提升运营效率，积极开展商业化，提高盈利能力。

在共享单车领域，青桔是后来者，但目标却是做到业内领先。在滴滴整个集团的计划中，青桔肩负着和网约车一样的重任。4月16日，滴滴CEO程维在公司内部战略会上公布未来三年战略目标时，也提及了青桔单车在集团业务“双曲线”策略承担重要使命，要和网约车、顺风车、公交、地铁一样，为用户提供多元化的出行服务。

经过2018年摩拜和ofo的两强厮杀，共享单车开始深度洗牌。摩拜被美团收购，ofo欠款艰难求生，市场也随之回归理性。ofo逐渐淡出江湖，但美团收购的摩拜单车却吃下了巨大的市场份额。与此同时，阿里系的哈罗单车后来居上，滴滴推出新品牌青桔单车。至此，共享单车新一轮的逐鹿战已变为哈啰、摩拜（美团单车）、青桔的三方战役 ，背后站着阿里、美团和滴滴三大巨头。有业内人士表示，按单量计算的话，目前这三个玩家中，哈啰第一、青桔第二、美团第三。

但这还不是定局，一切都将充满变数。从去年开始，三个新巨头就开始积极备战。美团单车方面，美团联合创始人王慧文在接受媒体采访时表示，2020年美团单车的重点是加大投车，“不论多少个城市，全部加大投入”。而在哈啰单车方面，2019年6月，哈啰出行、宁德时代、蚂蚁金服出资10亿人民币成立合资公司，推出换电服务。2020年4月8日，哈啰旗下的两轮换电服务“哈啰换电”获得中恒电气2亿元投资。

此前在共享单车的“颜色之战”中，不少资本因盲目跟风后被深度套牢，由此获得了深刻的教训。很显然，此轮新巨头的崛起之战不再靠盲目的烧钱补贴，资本此时的进场也有了新的目的。有投资机构人士分析，如今共享单车的政策门槛在变高，资本此时押注，可能更侧重于单车背后的出行生态资源，毕竟各家背后都有强大的集团。

事实的确如此，三个新巨头的竞争都已经开始向出行生态和本地生活方面延伸。美团创始人王兴在2019年财报电话会上曾表示，通过美团单车，美团可以进行更好的营销推广，包括进一步提升用户使用量，同时也能进一步使用户通过共享单车入口进入到美团生态体系中。

而哈啰单车也加入了本地生活的竞争中。在哈啰出行的APP上，首页罗列了吃喝玩乐、查路线、车主服务、借钱存钱、电台FM等生活板块。哈啰出行联合创始人李开逐在接受媒体采访时也表示，出行和生活服务高度关联，期望哈啰发展成为一个以出行为基础的综合生活服务平台，这是一个长期坚持的目标，目前还处于各种尝试的早期阶段。

何时盈利，这是共享单车绕不过的问题。事实上，新玩家们都深刻认识到，在新一轮的竞赛中，不能再靠烧钱补贴，真的需要想方设法的盈利了。

盈利的其中一个方法，是涨价。从2019年开始，共享单车不约而同地涨价。资料显示，2019年3月，滴滴的小蓝单车和青桔单车率先提出新的计费规则，其起步价由1元/30分钟，调整至1元/15分钟。摩拜和哈啰单车紧随其后也纷纷调整，直到2019年12月，共享单车起步价进入1.5元时代。

美团在2019年的第三季度财报中指出，由于单车业务的折旧大幅减少，亏损规模有所缩减。关于哈啰的盈利，哈啰出行全国运营总监周树枫2019年9月曾对外表示，哈啰单车整体已经在全国200多个城市实现盈利（包括折旧车辆）。李开逐也表示，随着业务规模的持续发展及效率的持续提升，2020年实现整体盈亏平衡是可以预期的。

受疫情影响，共享单车在前两个月也一度沉寂，但随着复工复产的有序开展，共享单车却迎来了“报复性的增长”。据记者了解，为推动疫情中共享单车的使用率，多家平台推出了复工骑行计划、优惠券补贴等措施，对共享单车骑行量的恢复起到一定作用。

哈啰出行方面向媒体透露，自复工以来，一线城市骑行总量已实现翻倍，骑行以早晚高峰为主。以北京为例，3月30日比2月9日上涨469%，达到复工以来的骑行峰值。3月30日（周一）北京骑行总量较3月23日（周一）上升了7%。

而据美团单车大数据显示，3月第一周工作日的中国骑行量较春节期间上涨超过九成，北京的骑行量甚至平均增长了187.7%。滴滴旗下青桔单车方面近日公布的数据也显示，相较2月初，目前青桔整体的骑行量提升已超过150%。

当然，短期内在特殊时期采用优惠补贴的方式恢复用户使用率也无可厚非，但在拼运营和服务而非价格的时代，如何进行精耕细作依然是各玩家正在深思的问题。