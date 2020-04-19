武汉最初七例新冠病例会诊记录首次曝光 张继先回应质疑

“疫情上报第一人”张继先报告的最初七名冠病确诊病例首次会诊记录都有哪些内容？时隔三个多月，张继先首次打开档案柜，向CGTN主播刘欣展示了多部门专家对这些不明病例的初次诊断意见，重现首次拉响警报的关键时刻，并回应相关质疑。

综合CGTN、观察者网等报道，在张继先展示的一份会诊记录中，患者入院时间是2019年12月27日，会诊时间是12月29日。会诊主持人是张继先和湖北省中西医结合医院夏文广院长，参加的有10个部门的人。在“病情简介”一栏，写着：“发热10天伴加重3天入院，双肺有呼吸粗，左下肺有湿罗音，双下肢不肿。入院后给予抗感染（抗病毒、抗细菌）对症治疗。肺部CT显示双肺多发感染性病变，有毛玻璃影。甲流乙流抗体阴性，呼吸道五项病原学检查也是阴性……”

张继先介绍，这个病例是第四个病例，华南海鲜市场卖冻品的商户。他是最重的一个，也最具有典型代表。除这个病例外，其他六人有类似症状，所以大家一起讨论。

会诊记录后面的总结显示，继续积极治疗，对症处理；鉴于我院检验科的检验条件有限，无法明确感染源，建议在报区疾控部门基础上，继续报武汉市、湖北省疾控部门，组织专家会诊因七名患者均为近两日入院，此患者最重，有代表性，且群集性发病。其中五名患者症状较重，可能危及生命。建议上级医院或专科医院诊治。进一步明确感染源，针对性治疗。

张继先表示，报区疾控中心后，他们的反应还是挺迅速的，12月27日中午上报，当天下午就来做流行病学调查，同时也采集了病人的血液和咽拭子。29日会诊上报后，区疾控又来了。同样采集病人的血液并问病史。“我觉得他们反应还是挺及时的。”

回头看疫情，张继先说：“当初我是觉得它可能是个传染病，但是真的没有想到像现在这样，传染性这么强，流行范围这么广，病情这么严重。”

主持人刘欣提问：“很多人有这样的想法，既然专家已经说有可能人传人，是不是应该更早地告诉大众呢？”

张继先表示，所有疾病的认识都有一个过程。在事情没完全弄清楚的时候，不能够说得太多。“如果我是做科学家研究的，结论出来之前我怎么跟大众说？这个东西应该有科学谨慎的态度。”