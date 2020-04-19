大陆昨新增16例确诊病例 32天来最少

大陆昨天（18日）新增16例确诊病例，其中九例为境外输入病例，余下七例为本土病例；无新增病亡。这也是32天来内的最小增幅。

据中国国家卫健委通报，在昨天新增的本土病例中，六例出现在黑龙江，一例在广州。

此外，大陆昨天新增疑似病例两例，其中一例为境外输入疑似病例，一例为内蒙古的本土疑似病例。

当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者1073人，重症病例无变化。

境外输入现有确诊病例847例（含重症病例47例），现有疑似病例44例。累计确诊病例1575例，累计治愈出院病例728例，无死亡病例。

截至4月18日24时，据大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1041例（其中重症病例85例），累计治愈出院病例77062例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82735例，现有疑似病例48例。累计追踪到密切接触者724850人，尚在医学观察的密切接触者8632人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例13例（武汉13例），无新增死亡病例，现有确诊病例109例（武汉109例），其中重症病例22例（武汉22例）。累计治愈出院病例63507例（武汉46355例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者44例，其中境外输入无症状感染者三例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察62例（境外输入八例）；尚在医学观察无症状感染者999例（境外输入186例）。