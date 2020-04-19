王毅同谭德塞通电话：中方坚定支持世卫组织及其总干事

中国国务委员兼外长王毅昨日（18日）同世界卫生组织总干事谭德塞通电话，表示中方对世卫组织及谭德塞的支持，并将加大对世卫组织的支持力度。

据中国外交部网站今日的消息，王毅在通话中表示，同谭德塞通电话是要表明中国政府和中国人民坚定支持世界卫生组织。“我相信公道自在人心，国际社会和世界各国人民也都持同样态度。”

王毅指出，在当前全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织、支持总干事，就是维护多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和作用，也是维护国际社会在抗击疫情面前的团结一致。他说，谭德塞以高票当选，一直得到会员国高度信任。

“你作为首个来自发展中国家尤其是非洲大陆的总干事，也象征着人类文明的进步发展。”王毅称，谭德塞就任以来积极致力于全球公共卫生事业，做了大量创造性工作，得到各方高度评价。

另外，针对外界对世卫组织的攻击，王毅表示，抗击疫情需要世界卫生组织继续发挥应有的重要作用，那些对世卫组织的攻击抹黑没有事实依据，施压胁迫更不得人心，“任何有良知的国家都不会支持”。

王毅说，疫情当前，各国人民需要世卫组织，挽救生命、铲除病毒需要世卫组织。“相信总干事将会带领世卫组织秉持职业操守和科学态度，继续协调国际社会共同抗击疫情。”他强调，中方始终高度重视世卫组织的地位和作用，愿在现有合作基础上，通过多种渠道，加大对世卫组织的支持力度。

谭德塞回应表示，感谢中方对世界卫生组织持续坚定的支持，完全赞同支持世卫组织就是捍卫多边主义。他指出，当前全球处于病毒大流行的关键时刻，病毒不分国界，国际社会加强团结至关重要。只有团结一致抗疫，人类才能阻止病毒蔓延。如果国际社会出现分裂，病毒就会乘虚而入，加速扩散，疫情持续的时间将会更长，并会失去更多生命。

谭德塞也称，虽然他本人和世卫组织受到各种攻击和抹黑，“但我相信，只要坚持真理和做正确的事情，总有一天事实真相会大白于天下，历史自会有公论。”