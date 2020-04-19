中国外交部驻港公署：正告英方立即停止干预香港事务

港警昨日（18日）以去年涉嫌组织及参与非法集会为由，逮捕壹传媒集团主席黎智英在内的15名泛民主派人士，英国外交部当天发表声明表示将密切关注这一事件，并希望当局公开透明。对此，中国外交部驻港公署发言人昨晚回应称，逮捕行为是依法执法，外国无权干预，并批评英方“罔顾事实，颠倒黑白”。

据中国外交部驻港公署微信公号的消息，驻港公署发言人说，针对英国外交部发言人就香港警方当日依法拘捕黎智英、李柱铭、何俊仁、李卓人等“指手画脚、说三道四”的行为，表示坚决反对。

驻港公署发言人表示，香港警方对涉嫌“组织及参与未经批准的集结者”采取行动是依法执法，外国无权干预。英国外交部发言人罔顾事实，颠倒黑白，以“和平抗议”的幌子掩盖“非法集会”的实质，“企图包庇纵容反中乱港分子，为其开脱罪责，这是完全错误的。”

驻港公署发言人指出，香港是法治社会，有法必依，违法必究，任何人都必须遵守法律，不能凌驾于法律之上。英方常常把“法治”挂在嘴上，但面对反中乱港分子时，却闭口不谈遵守法律，其“双重标准”暴露无遗。

驻港公署发言人敦促英方尊重特区警方依法执法，立即停止干预香港事务。

另据法国国际广播电台报道，英国外交部周六发表的声明指出，和平示威的权利是香港生活方式的根本，受到中英联合声明和基本法保障。声明并指出任何抗议活动必须和平进行，而香港当局也应避免采取激化局势的行动，并应通过有意义的政治对话重建互信。英国外交部强调，希望当局以公平及透明方式处理任何拘捕和司法程序。