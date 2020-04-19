湖北孝感近百人小区聚集事件后续：煽动者已被批捕

中国湖北孝感市上月出现数百名居民因不满菜价过高而在小区聚集抗议，官方昨晚（18日）通报，其煽动者图谋不轨，前天已被批准逮捕。

据孝感下辖的县级市应城市政府的消息，居住在该市海山小区的45岁女子曾某智在3月12日联合他人，以封闭管控期间物业管理不规范、生活物资配送价格过高为由，组织煽动亲友及不明真相群众近百人在小区聚集，并喊“海山物业下课，解散业委会”等口号。不过，通报称，曾某智等人实际上是为了达到谋取海山业主委员会主任职务及长期不交物业管理费的个人目的。

通报指，事发地点海山小区现有业主3689户、8012人，疫情期间先后确诊八人，隔离密切接触者41人，是应城市风险较大的小区之一，而曾某智等人的行更给疫情防控带来巨大风险。

此外，3月25日，曾某智再次组织煽动多人聚集，警方于3月27日依法将其行政拘留。经查，曾某智2016年6月1日以不正当理由组织多人拉横幅、喊口号、恐吓他人、冲击市“两会”会场；2017年至今拒交小区物业管理费；2019年以来，为达到个人非法目的，先后七次组织他人阻挠工程施工、扰乱公共场所及单位秩序，涉嫌寻衅滋事犯罪。曾某智于4月9日被警方刑事拘留，并在前天被应城市人民检察院批准逮捕。

另外，通报称3月12日聚集抗议事件，引起应城市委、市政府高度重视。有关当局随后进一步改进配送工作，全力优化物资供应，稳价保供，提高服务质量。同时，也组建了工作专班进驻小区，依法依规依程序组织改选业主委员会，加强小区管理。