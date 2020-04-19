中国援塞尔维亚专家组再次延长援助计划

中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组于3月21日抵达贝尔格莱德，原定两周的援助计划此前已延长至四周，而塞尔维亚政府近日再次提出将计划延长，中方已同意该请求。

据《新京报》报道，塞尔维亚卫生部国务秘书维克奇说，中国专家组的存在对该国至关重要，在援助了四周之后，两国领导人进行了通话，塞尔维亚政府请求中国专家再次将返程延期，并得到中方的同意，维克奇对此表示感谢。

维克奇也透露，刚刚才与中方专家又举行了一次会议，会议内容涉及所有参与抗疫的部门。“我们哪些是做得到位的，哪些是做错的存在风险的，中国专家向我们指出的所有问题，我们都将努力解决。”

报道指，在中国专家组的建议下，塞尔维亚增加了病毒检测量，由最初的日检测不足50份，到近期日检测量超过2000份。

而本月8日，塞尔维亚政府又与中国企业签署合作协议，委托组建两座“火眼”病毒检测实验室，分别位于贝尔格莱德和南部城市尼什。这两座实验室投入使用后，合计检测能力将达每天3000份样本；塞尔维亚政府同时还采购了90000个试剂盒。

此外，塞方听取专家组的建议，在超过五个城市搭建了“方舱医院”，目前可供使用的病床超过6000张。方舱医院的落成已缓解了当地医院的收治压力，而现阶段，中国专家组的主要任务，是深入各地方定点医院以及养老院、精神病院等场所，对如何收治确诊病人、如何减少医护人员感染、定点医院如何分区给出改进方案。

另据中国央视新闻消息，塞尔维亚卫生部18日公布数据，过去24小时，塞尔维亚新增确诊病例304例，累计确诊5994例，新增死亡病例七例，累计死亡117例，累计治愈637人。全国共计3853名患者入院治疗，126人使用呼吸机，共计检测病毒样本3万6028份。