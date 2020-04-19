中疾控专家曾光：封城为不得已之举 哈尔滨市目前无需实行

中国黑龙江省哈尔滨市出现“1传43”的聚集性疫情，此传播链条中的扩散速度引起社会担忧，并提出该市是否该“封城”的疑问。对此，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光回应指，不认为哈尔滨市现在需要封城，封城是不得已之举、无奈之举，现在则有很多措施可以实施，相信当地疫情可以被控制住。

据《健康时报》报道，同时担任中国国家卫健委高级别专家组成员的曾光认为，目前不需要哈尔滨市封城。他指出，武汉市封城是因为当时是春运的开始，全国面临人口大流动。而且那时武汉市感染人数到底是多少也不清楚。“我们是1月20日提出的封城建议，当时武汉市病例报的是不到300例，哈尔滨现在情况则是很清楚的。”

曾光强调，不要轻易谈封城，封城是不得已之举、无奈之举，现在则有很多措施可以做。“我们现在已经开展了流行病学调查，包括我的学生已经奔赴哈尔滨市进行调查了。我相信是可以控制的，现在信息完全是公开的。”

此外，曾光也提出，在此次传播链中中，气溶胶传播应该起着很重要的作用。“哈尔滨市的这次事件再次提醒我们，外防输入、内防反弹是非常重要的，这个病毒的传播能力太强了，非常狡猾，大家要有危机感。”

不过，曾光也强调，没有必要因此而慌乱，现在哈尔滨的这个疫情还是小规模的，而且已经发现苗头了，迅速控制住是大概率事件。

据黑龙江省卫健委疫情今日通报，截至4月18日24时，哈尔滨现有确诊病例36例，无症状感染者18例，共计54例。