中国部分地区对有哈尔滨、绥芬河旅居史人员加强防控力度

当前，黑龙江省疫情防控最突出的两个重点分别是绥芬河的“外防输入”以及哈尔滨的“内防反弹”，在境外输入与本地疫情交织叠加的情形下，近期黑龙江省外的部分地区提升相应的防控力度，包括对有绥芬河市等地旅居史的人严格管控。

据澎湃新闻报道，海南省4月14日的《关于加强疫情输入防范工作的通知》提到，黑龙江省绥芬河市，内蒙古自治区满洲里市，广东省揭阳市，广州市越秀区、白云区，深圳市宝安区等六个地区，目前疫情分级为中（高）风险地区，凡是14天内有上述地区旅居史人员，必须持有当地七天内核酸检测阴性结果证明才能入琼。

另外，吉林省长春市4月16日的公告称，截至当日，中国仍处于疫情中风险地区有：哈尔滨市南岗区、道外区，牡丹江市绥芬河市，大连市西岗区，青岛市胶州市，广州市越秀区、白云区，深圳市宝安区，揭阳市惠来县。有上述中风险地区和武汉及湖北其他地区14天内旅居史的人员，要在到长24小时内主动向所在社区报告。上述人员须按要求居家单独隔离14天，完成三次核酸检测，阴性可解除隔离。

同为4月16日，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区发布公告指，4月5日以来，有黑龙江省旅居经历的返赴海拉尔区人员，由居住地所在镇、街道统一安排至集中隔离酒店进行14天集中隔离医学观察，隔离期满后继续居家健康观察七天。而经由海拉尔区中转至其他旗市区的人员须接受所在旗市区转运安排。自黑龙江省返赴海拉尔区的人员，自本公告发布之日起14天内暂缓返赴海拉尔区的行程安排。

呼伦贝尔根河市也发布通告称，全面启动社区排查工作，坚持排查与管控相结合、同发力，公安部门大数据排查和乡镇办事处、各企事业单位地毯式排查双管齐下，对近14天辖区内有黑龙江省特别是哈尔滨市旅居史人员进行全面排查，做到不落一人。4月5日以来，有黑龙江省旅居经历的返赴根河市人员，由居住地所在社区统一安排居家隔离观察14天。