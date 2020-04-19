疫情下需求疲软 中国煤炭企业呼吁当前产量上减产10%

由于2019冠状病毒疫情爆发导致需求疲软，中国12家大型无烟煤生产企业倡议在当前产量基础上减产10%。

中国煤炭运销协会网站昨日（18日）刊登的声明称，无烟煤生产目前已基本恢复至去年同期水平，但是下游需求受疫情影响至今仍未能得到有效恢复，倡议无烟煤生产企业即日起各企业在当前产量基础上减产10%，减少库存量，落后产能应退尽退，解决供需失衡矛盾，使行业经济运行回归稳定，推动行业持续健康发展。

另外，声明也倡导要稳定市场销售份额，停止量价优惠及各种变相促销手段，按照合理利润空间定价销售，不允许为抢占市场而互现压价的不良市场销售行为，共同维护市场秩序。

“无烟煤生产与需求形成严重错配，导致企业销售困难，库存快速大量累积，随着气温逐渐升高，严重影响正常生产，”声明称。

据彭博社报道，在渡过疫情爆发期后，中国政府正努力重新恢复经济运行，并要求提供足够的能源供应，中国3月煤炭产量同比涨9.6%，跃升至记录高点，供应过剩引发了煤价下跌 ，秦皇岛港现货煤炭价格4月初创下了2016年9月以来的最低水平。

煤炭运销协会炼焦煤专委会在昨日也呼吁，焦煤企业5月份应实施减产10%的生产措施，并称将呼吁限制进口煤。据悉，中国所开采和燃烧煤炭约占全球的一半。