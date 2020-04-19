台湾军舰新增21起确诊病例 相关接触者超2000人

台湾昨日（19日）出现军舰染疫事件，经昨晚漏夜检验舰队700多人，共发现21人确定感染2019冠状病毒疾病。另外，台湾中央流行疫情指挥中心也规定，舰队成员的接触者必须自主健康管理，预计约2000至3000人受影响。

据《联合报》报道，指挥中心昨日通报，海军敦睦远航训练支队有三人确诊，而与他们同队的共有三艘军舰，受影响官兵及学生合计744人，于昨晚接受采检。

指挥官陈时中说，经过昨晚彻夜检验，共发现21例确诊病例，均为磐石舰上的人员，其他两艘军舰目前并无个案。

另据报道，指挥中心昨日于第一时间指出确诊人员可能于帕劳感染，指挥官陈时中今日澄清指，昨日“没有把话讲清楚”，并强调目前还需更多调查才能了解来龙去脉。他也称，在案情还不清楚前，将不分境内外，以敦睦舰队这样的类别来进行调查。

与此同时，陈时中说，今天将针对上述人员的相关接触者发送简讯，提醒需自主健康管理，估计发送简讯人数约2000至3000人。至于舰队成员相关足迹，若超过一定停留的地方，将请地方政府协助调查。

台湾今日通报新增22例确诊病例，为经历四天内三度零确诊后，开启新的一波确诊人数暴增期。据报道，台湾上次新增超过20例，是在3月20日。