湖北十堰一辖区出台反形式主义规定 一年有四个月不能开会

湖北十堰市张湾区近日出台破除形式主义及官僚主义的十项规定，包括3、5、8、11月为无会月，工作汇报一般不超过四页A4纸等规定。

据十堰市政府官方微信号消息，十堰市张湾区近日出台《防范和破除形式主义官僚主义十项规定》，其中严控会议时间，规定3、5、8、11月为无会月。同时，无会月除外的月份，每月第二周、第三周为无会周，且一般性会议时间不超过1.5个小时，发言单位不超过三家。

该辖区鼓励各部门部署全年工作时采取“以文代会”形式，直接下发年度工作要点，并善用微信群、视频会议系统、“1+N”网格化社会治理平台等载体进行工作部署。

另外，该区也规定，报送区委区政府的工作汇报、区级会议发言材料篇幅一般不超过四页A4纸。同时，文稿应开门见山，以准确反映实际工作为标准，不刻意追求句式对仗，大力提倡用数据、图表、图片说话，让材料充满“干货”，力戒“长、空、假”。

与此同时，该区也限制领导调研活动的参加部门，其中主要领导调研活动原则上参加部门不超过三个，其他领导调研活动参加部门则不超过两个。据了解，这是为了增强调研的计划性、针对性，区级领导一次调研一般只针对一两个问题，触及深层次矛盾和突出问题。

据悉，张湾区将深入推动整治形式主义、官僚主义问题三年行动，重点查纠贯彻党中央和省、市、区委决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为，以及敷衍整改、虚假整改等问题，对典型问题公开通报，达到“查处一个、警示一片、治理一方”的效果，形成长治长效机制，为决胜张湾全面建成小康社会提供坚强保障。