台湾敦睦舰队出航时未告知疫情指挥中心

台湾敦睦舰队三艘军舰已累计24人确诊，台湾国防部今日（19日）称，敦睦的航程是经过完整的评估才实行，因此并未事先告知中央流行疫情指挥中心。

综合台媒报道，台湾海军敦睦舰队三艘军舰、700多名官兵4月15日下船后，有三人在18日确诊为2019冠状病毒疾病，而今日更新增21人确诊。在国际疫情严峻、严格管制出入境人流下，有媒体提问在出航前，是否曾经告知指挥中心，台湾国防部回应说，并没有就该计划向指挥中心通报。

国防部发言人史顺文称，敦睦舰队出航的计划过程很严谨，当初决定这个案子时已考量到防疫措施，包括将停留在一个国家的时间缩短、将整体航程缩短，这都是经过完整评估的过程。

至于有没有隐匿的问题，史顺文提到，舰队首名确诊人员早前提出有头痛症状，但因为航程颠簸，这个情形不算少见，所以被医官判断为一般性头痛。而另外两人并未向医官提出医疗需求或身体状况。

指挥中心副指挥官陈宗彦指出，国防部只有在要回程时，询问关于远洋渔船与国际邮轮的状况，像是没有在30天内停靠船口与其他船只接触，并做好监测，才可于30天后入境。

针对民众担忧有资讯透明度不足、调查困难等问题，指挥官陈时中回应说，确实担心有“诚实疫调”的困难，但目前国防部已与指挥中心充分配合，现在反倒担心社会压力会让相关人员在诚实以告时，更有压力。

陈时中说：“怎样适当发掘真相、减轻压力，未来管理精进，这应该是社会共识”。

与此同时，由于敦睦舰队出现多人确诊，台湾军队相关战备演练工作将延期。国防部副部长张哲平今日透露，原定4月的汉光演习已经延到9月，军人教召的部分也将被延期，至于其他演习是否延期，还要再评估。