中电电机创始人翻墙偷拍竞争对手被抓 警方：还在调查中

中电电机创始人、原董事长王建裕昨日下午翻墙进入竞争对手华永电机厂区拍摄，被工作人员发现并控制后报警，当地警方随后将其带走调查。

据《证券时报》报道，华永电机董事吴谢良等人昨日前往外地参加商业谈判，当天下午，吴谢良接到公司值班人员打来的电话，“他们说保安抓了个‘小偷’，对方自报家门，说自己是中电电机（原）董事长王建裕。”

吴谢良说，正常情况下，外来人员必须有公司管理层或股东层的邀请和陪同，才能前往车间参观，而王建裕并未受邀参观。“现在进入厂区的正规方式，就是在门卫室登记，我们不会轻易放人进来，而他也不是从正规渠道进来的。”吴谢良称，王建裕被保安抓住时，也承认是翻墙进来的。

华永电机提供的厂区监控和照片显示，王建裕在当天下午4时30分之前进入华永电机厂区。华永电机工作人员唐先生说，公司办公楼最东面小花园的位置有一段围墙，他猜测王建裕应该就是从那里翻墙进入公司。据悉，王建裕在办公楼短暂逗留后，便私自进入生产车间拍照。

报道指，王建裕在华永电机车间内拍摄大功率海上电机，而华永电机称，该电机是未来主流产品，公司拥有该电机的自主研发专利。

此后的4时40分左右，值班人员在车间发现王建裕，随后将其带到门卫室外。而约10分钟后，王建裕曾快速走到华永电机门外，疑似想逃跑，但被保安控制后带回门卫室。

吴谢良称，王建裕拍摄了其公司的生产线和新产品，窃取公司最核心的商业机密，并指公司以其涉嫌窃取商业机密为由报警。

据当地警方昨晚的消息，该案还在调查中，具体情况暂不便透露，而中电电机则表示王建裕正在家中，其他情况尚不了解。

华永电机成立于2009年8月，公司位于无锡宜兴市，主要从事风力发电机配套生产业务，目前公司累计装机5000余台风机，分布在全国170多个风场。

吴谢良称，中电电机以前主要做民用电机，而华永电机主要做专有电机，“我们处于同一个行业的两个应用领域，近几年随着外贸和国内民用电机竞争愈发激烈，他们去年也开始往风力发电转型。”

在今年初的国电联合动力招标会上，华永电机中标，“此次招投标中电电机也参与其中，据了解该公司并未中标。”吴谢良强调称，此前两家公司并无商业往来，王建裕和公司也没有交集。”

据报道，成立于2003年的中电电机，与华永电机同处无锡市，是中国大中型电机生产企业中的领军企业之一，多类产品打破了大型国有企业垄断的局面。

天眼查数据显示，中电电机于2014年上市，王建裕在上市之初即担任公司法定代表人、董事长、总经理等职务。生于1973年的他，具有多年电机行业管理经验，并曾荣获2010年无锡市十大行业领军人物等荣誉。