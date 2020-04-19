台积电维持强势预期：2020财年增收18%

全球最大的半导体代工企业台湾积体电路制造（简称台积电，TSMC）4月16日发布消息称，预计2020财年（截至2020年12月）的合并销售额将比上财年增长15至18%。截至1月时预计将增长20%，虽然受冠病疫情影响下调了预期，但是依然保持强势姿态。居家需求的迅速增长弥补了智能手机的低迷，但是在疫情不知何时平息的背景下，无法消除中长期的不安。

台积电首席执行官（CEO）魏哲家16日在发布2020年第一季度（1～3月）财报的电话会议上表示，尽管前景充满不确定性因素，但是依然能够实现超过15%的增收率。此前市场上不少观点认为，受新冠影响，台积电本财年的增收率预期将下调至1成左右。因此，台积电仅小幅下调预期令市场十分惊讶。

在负责电子设备演算处理的半导体代工生产领域，台积电占据全球约5成的市场份额。和以数据存储器为主力业务的韩国三星电子是亚洲半导体双雄。台积电从美国苹果和高通等无厂半导体巨头承接生产业务，被称为半导体行业的“基础设施”。台积电的财报作为预测半导体景气状况的指标备受全球投资者关注。

当前该公司的业绩表现坚挺。从第一季度的合并财报来看，销售额为3105亿台币，同比增长42%。净利润同比增长90%，至1169亿台币。时隔2年刷新了第一季度财报的最高纪录。

苹果15日发布的新款iPhone SE用CPU（中央处理器）等需求对台积电的业绩增长作出了贡献。此外还很大程度上得益于工厂所在地台湾成功抑制感染扩大，生产没有受到影响。

关于今后，据悉疫情带来了意料之外的“特需”。魏哲家表示，在数据中心的服务器等领域，处理庞大数据的高性能产品的订单迅速增加。受新冠影响，世界各国很多人不得不在家里办公和学习。结果，数据通信量增大，产生了完善数据通信基础设施的需求。

基站等使用的半导体所需的处理能力提高，这对在高性能半导体领域确立优势的台积电构成利好。魏哲家表示，台积电的技术领先世界，获得了其他竞争对手拿不到的需求。此外在平板终端和游戏机等领域也出现了“特需”。

原本市场上就有观点认为，新冠疫情将对部分半导体企业构成东风。由全球主导半导体股票构成的美国费城半导体指数（SOX）较“新冠冲击”前仅下跌了约16%。与美国道琼斯30种工业股平均指数（跌幅约为2成）相比，受到的影响较小。

此外也可以看出台积电希望将逆风转变成机会。今年1月台积电宣布将实施150～160亿美元的设备投资，创历史最高。对于这一巨额投资机会，魏哲家表示，将继续技术开发投资，不会改变计划。

该公司过去也曾将逆风下的积极投资转变成增长的源泉。台积电发展为与2010年代快速成长的三星、美国英特尔媲美的世界半导体行业“三巨头”之一，其腾飞的起点可以追溯到2008年的雷曼危机。

台积电不顾分析师等外部的批评，扩大投资，加速推进尖端技术开发、扩充生产体制。之后瞄准iPhone等智能手机需求的激增，实现了腾飞。此次也力争再现当时的成功体验。

但是也并非不存在风险因素。魏哲家表示，受疫情影响，智能手机和汽车市场需求减弱。他还预计2020年的半导体市场（存储器除外）将与上年持平或是小幅缩小。

台积电面向手机的半导体销售额占总销售额的5成左右，疫情发生前该公司就将支持新一代通信标准5G的智能手机需求定位为增长源泉。有预测显示，受疫情影响2020年市场整体的出货量将减少10%。各家智能手机厂商不得不调整新产品的销售战略。

有观点认为，台积电的最大收益源iPhone的新产品发售时间将由往年的秋季推后。另一重要客户华为技术3月底发布财报，表示无暇预测2020年的前景，没有公布智能手机出货量。

台积电表示，此次公布的增收预期以疫情在6月平息为前提。台湾一名电机领域分析师表示，“台积电的说明是合理的，疫情的冲击将扩大到什么程度，眼下谁也说不好”。

国际货币基金组织（IMF）14日发布数据称，疫情可能对全球经济造成超过5万亿美元的损失。即使当前表现坚挺，如果全球经济的下滑超出预期，中长期内半导体需求很可能急剧减少。现在就全盘接受台积电的强势发言为时尚早。