淘宝总裁蒋凡就传言带来的负面影响致歉 请公司对自己展开调查

近日一名据称是淘宝天猫总裁蒋凡妻子的网友，在微博上威胁网红张大奕的事件引起网络关注。对此，蒋凡昨日（18日）在阿里内网为家人的言论和网络传言所带来的负面影响致歉，并恳请公司对自己展开相关调查。

综合中国媒体报道报道，一位名为“花花董花花”的账号前天（17日）发布微博，向有中国电商第一网红之称的张大奕喊话道：“这是我第一次也是最后一次警告你，再来招惹我老公我就不客气了，老娘也不是好惹的。望自重，好自为之”。

据了解，“花花董花花”是蒋凡的夫人，事件发生后便迅速登上热搜，目前相关内容已被删除。

据悉，当天更有媒体就“当小三”一事联系张大奕方求证，而对方回应称：“只是一场误会”。虽然该事件引起全网热议，但当天晚上，张大奕直播间仍正常进行直播。

针对此事件，蒋凡昨日在阿里内网发声，称因为家人在微博上的言论和一些不实网络传言给公司带来了非常不好的影响，深表歉意。此外，他也恳请公司对自己展开相关调查。

蒋凡在内网发声后，有消息称，阿里巴巴首席人才官童文红在蒋凡发帖下回复，称因家庭事务而严重影响公司声誉，确实不应该，要认真反思，也应该道歉。至于相关网络传言，公司会正式进行调查。

据报道，85后的蒋凡是阿里巴巴高层中最年轻的管理者之一，他在2013年进入阿里巴巴工作，2017年12月出任淘宝总裁，2019年3月兼任天猫总裁，2019年4月19日，任天猫法定代表人以及董事长兼总经理。

另据每日经济新闻报道，受此事件影响，张大奕身后的中概股如涵控股开盘一度跌幅超9%，截至17日收盘跌幅为6.36%，市值蒸发约2200万元（美元，下同，约3127万新元），且在盘后时段继续微跌。目前，如涵控股的市值大约3.2亿美元。