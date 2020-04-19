北京核酸检测机构增至50所 八类人员需进行检测

北京市今日（19日）通报，当地核酸检测机构增至50所，规定2019冠状病毒疾病确诊者和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者、中共中央和国家机关出差返京人员、高三初三外地返京和入境进京师生员工等八类人员需进行核酸检测。

据中新社报道，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊今日在发布会上介绍，为进一步落实“外防输入、内防反弹”的总要求，推进核酸检测“应检尽检”，北京将明确对八类人员实施核酸检测。

其中，北京市冠病确诊病例、疑似病例、出院第二周和第四周的复诊和随访患者、病例的密切接触者需进行核酸检测。此外，该市将对发热门诊就诊人员，以及经北京口岸入境人员将全部进行核酸检测。同时，有流行病学关联和呼吸道症状的患者也需在在住院前进行核酸检测。

至于返京人员，高小俊说，在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员需进行核酸检测。武汉返京人员在京隔离期满前，也需要复检核酸。对于复工复产中来京从事商务活动，而在当地又无法进行检测的人员，则可入住各区指定的酒店宾馆并进行核酸检测。

与此同时，随着北京高三初三年级即将在未来几周开学，该市也规定，外地返京和入境进京师生员工需全部隔离观察14天，并进行检测。

另外，在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区，在返京后需隔离观察并进行核酸检测。外地来京人员则需持当地七天内核酸检测阴性证明。

“目前，北京核酸检测机构已由2月初的17所增至50所，可适应当前检测需求。”高小俊说道。