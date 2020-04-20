中国公安部副部长孙力军被查

中国官方昨天披露，中国公安部副部长孙力军因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

孙力军也是继前公安部副部长孟宏伟落马后第二位被查的公安部高官。

据中央纪委国家监委网站发布的通报，孙力军违纪违法的具体事项并未被提及。不过，中国公安部长赵克志昨天主持召开公安部党委会议时指出，孙力军接受审查调查，是其长期以来无视中共的政治纪律和政治规矩，不守纪律、不讲规矩、不知敬畏、肆意妄为的必然结果。

该会议还要求，要深刻认清孙力军涉嫌严重违纪违法对党和公安事业造成的严重危害，深刻汲取教训，举一反三，“切实从思想上、政治上、组织上、作风上肃清周永康、孟宏伟、孙力军等人流毒影响”。

孙力军1969年出生，山东青岛人，1988年9月参加工作，1997年12月加入中国共产党。他曾赴澳大利亚新南威尔士州州立大学就读公共卫生和城市管理专业，并拥有公共卫生硕士学位。

此外，孙力军也曾任上海市政府外事办公室副主任，公安部办公厅副主任、公安部党委委员、一局二十六局局长、中央610办公室副主任，港澳台事务办公室主任。

据网媒“香港01”报道，中国公安部一局为中国国内安全保卫局，前身是公安部政治保卫局，对外加掛公安部港澳台事务办公室、公安部警务保障企业管理办公室等牌子，而二十六局则已合并其中。

此前，2月上旬冠病疫情在中国进入高峰期间，孙力军曾前往疫情重灾区武汉督导当地公安有关业务。2月19日湖北省委书记应勇督导武汉疫情时，孙力军也有现身。

