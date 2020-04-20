冠病患者被抢救却变黑 专家：可能是多器官受损导致

中国两名冠病患者被发现皮肤发黑，专家认为，原因在于患者全身多个器官受到损害。

据中国《健康时报》昨天（19日）报道，武汉有两位医生是冠病重症患者，他们经过两个多月的治疗被抢救回来，但一段广为流传的视频显示，这些病患也出现皮肤发黑的情况。

湖北省防疫专家组成员宋建新解释，皮肤发黑是色素沉着的原因，并说：“对于重症患者而言，与新冠病毒的斗争是一场杀敌一万、自损八千的过程，命虽然救活了，但全身机体多器官受到损害。”

宋建新指出，在临床上，重症患者往往除了肝部损伤外，其它多器官会受到损伤，而两位医生不仅面部发黑，全身皮肤比较晦暗。他也说，有的重症病人不仅皮肤变黑还会出现脱皮、皲裂等情况。

一位不具名的武汉大学人民医院医生指出，当铁质进入身体以后是由肝脏进行代谢与储存的，但是如果肝脏已经受损，不能进行正常的工作，铁质就会流入血管，导致血液中的铁含量增多，这样的血液供应面部皮肤后，就容易造成脸色发黑。再者，长期的肝脏功能异常，会引起代谢异常，很容易导致皮肤色素的暗沉，无光。

不过，专家认为，只要机体恢复，皮肤有可能再变白。宋建新认为，只要命救回来，机体就会一点点恢复，受损的器官会一点点恢复，除了不可逆的伤害外，其他损伤的部位还是能逐渐恢复的。