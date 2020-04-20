武汉病毒所专家袁志明不相信人类有智慧可合成冠病病毒

中国武汉病毒所专家袁志明驳斥冠状病毒源自病毒所的说法，也不相信人类有智慧可以合成病毒。

袁志明接受中国环球电视网（CGTN）的访问时说，病毒绝对不可能是从病毒所出来的，并说病毒所有严格的管理制度与科研行为准则。中国环球电视网前天（18日）在官网上发布袁志明的访谈视频。

至于为何有武汉病毒所泄漏病毒，导致疫情的谣言，袁志明认为，一方面是因为武汉病毒所和生物安全四级（P4）实验室身处武汉，导致他人有这方面的联想，但他觉得这种联想不可怕，可怕的是有人是有意要把大家的事情引到这里。

袁志明说：“美国参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）很早就说了这个事情，病毒来自于武汉病毒研究所，然后美国《华盛顿邮报》和另外两个记者专门写了有关病毒来自于武汉实验室的一些东西，他没有任何的证据，他也没有任何的逻辑关系去指责，他完全是凭自己的一种猜测。”

袁志明认为，作为一个科技管理者，长期从事实验室生物安全管理和科研项目管理，他知道这是不可能发生的一件事情，但他也承认，只要疫情没有结束，特别是海外的疫情，怀疑或不和谐的声音永远不会消失。

袁志明指出，现在没有任何的证据能证明，病毒有人工合成的痕迹。他说：“有些科学家也认为，如果要人工合成这个病毒，科学家的智慧是超过了我们常人的，他的工作量也超过了我们现在人类社会所能够满足的工作量。”