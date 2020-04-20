中国发改委回应美日企业撤离消息：外资基本盘总体稳定

美日企业撤离中国的消息近期引起各界广泛关注，在今天（20日）的中国国家发改委线上新闻发布会上，新闻发言人袁达回应道，随着中国迅速控制疫情、全面推进复工复产，外资基本盘总体上是稳定的，订单完成情况不断好转。3月份以来，在华美资、日资企业投资意愿比2月份明显增强。

据澎湃新闻报道，袁达强调，中国政府坚定不移支持经济全球化，推动互利共赢的开放发展。疫情对世界经济造成了巨大冲击，在此特殊时期，需要各国携起手来，稳定全球产业链、供应链。政府需要做的是帮助企业克服困难、渡过难关，而不是增加不确定性。

袁达称，国家发改委将进一步推动外资项目和企业复工复产，着力帮助解决复工复产难点堵点，各项援企政策同等适用于内外资企业。

同时，国家发改委将出台2020年版外资准入负面清单、2020年版鼓励外商投资产业目录。2017年至2019年，我国连续三年修订外资准入负面清单，这次修订将进一步放宽外资准入，进一步提升服务业、制造业、农业领域开放水平，继续在自贸试验区先行先试。

在修订鼓励外商投资产业目录方面，本次修订鼓励条目将只增不减，重点是促进制造业高质量发展，更好发挥中西部和东北地区承接产业转移的潜力，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策。