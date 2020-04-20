中国发改委首次明确新基建范围

中国国家发改委今天（20日）就新基建作出权威解读，范围包含信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。

据中国《新京报》报道，国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩在一个发布会上说，关于新基建的概念，目前初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

国家发展改革委将联合相关部门，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见，并修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则。加快推动第五代移动通信技术（5G）网络部署，促进光纤宽带网络的优化升级，加快全国一体化大数据中心建设。

此外，他们也将稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级；超前部署创新基础设施。此外，他们讲通过试点示范、合规指引等方式，加快产业成熟和设施完善，激发各类主体的投资积极性。

中国最近的一系列重要会议强调新基建概念，包括5G基站、数据中心、人工智能（AI）和工业互联网等领域。综合第一财经和人民网报道，投资银行高盛认为，尽管新基建很可能在未来几年显著增长，但以铁路、公路、机场等为代表的传统基建今年仍将起到提振经济的主要作用。