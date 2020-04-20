哈尔滨疫情传播已跨辽宁、内蒙古两省

中国黑龙江省哈尔滨市的疫情跨省传播已涉两个省份。内蒙古自治区卫健委通报，4月19日7时至4月20日7时，内蒙古自治区报告新增哈尔滨传入本土确诊病例一例。此前据辽宁省卫健委通报，4月16日0时至24时，抚顺新增一例确诊病例，系与哈尔滨87岁确诊病例陈某同时期在哈尔滨医科大学附属第一医院住院的患者之女。

据澎湃新闻报道，这起发生在黑龙江哈尔滨市的聚集性疫情，被感染人数还在不断增加。

据统计，4月9日－4月18日，官方报告的确诊病例和无症状感染者总数已达55例。其中包含多名哈尔滨市第二医院和哈尔滨医科大学附属第一医院的患者、患者家属、医护等等。

另据黑龙江卫健委4月20日通报，4月19日0-24时，省内新增确诊病例三例（哈尔滨三例），新增无症状感染者三例（哈尔滨三例）。截至4月19日24时，黑龙江现有确诊病例41例（哈尔滨39例、牡丹江两例），现有无症状感染者26例（哈尔滨21例、牡丹江三例、绥化两例）。

据新华社4月16日报道，3月29日的一场聚餐初步被认为是造成这次“链式”传播的关键节点。当日，哈尔滨陈某一家与本地确诊病例郭某、无症状感染者王某等多位朋友共同聚餐，后来陈某及其两个儿子相继确诊，由此病毒进一步蔓延。