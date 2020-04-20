香港众志称中联办出任股东公司在港持757物业单位

香港众志发表研究报告，发现截至2019年2月28日，香港中联办以及由中联办人员出任股东的“新民置业”，直接及间接持有757个物业单位，当中住宅物业占722，主要分布在港岛一带，相关物业总值估计超过33亿港元（6.06亿新元），保守估计香港有超过700名中联办人员。报告也发现，中联办自2014年占领行动后购入大量物业，增购137个住宅单位，并开始由港岛延伸至九龙及新界。

据香港电台网报道，香港众志秘书长黄之锋表示，中联办持有的物业遍布多区，不少在高级住宅区，包括沙田第一城及九龙湾德福花园，并发现中联办向民建联等建制组织出租物业。

黄之锋指出，跟据法例，中联办及子公司购买物业可以豁免相关印花税，但政府并无监察机制。

香港众志常委罗冠聪表示，中联办并无公开购置物业的用途，政府并无相关指引及守则，质疑住宅单位的用途，会否用以炒卖图利。他又说，中联办在香港政治影响力强，希望透过报告抛砖引玉，让社会了解中联办在港规模及运作。

中联办全称“中央人民政府驻香港特別行政区联络办公室”，过去数十年来一直被视为北京中央政府驻港机构。

香港在英国殖民统治时，中联办以新华社香港分社名义运作，香港主权转移后才使用目前的名称。