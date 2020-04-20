中国公布南中国海部分岛礁和海底实体标准名称

继在南中国海设立西沙和南沙两个市辖区后，中国昨天（19日）公布南中国海部分岛礁和海底地理实体标准名称，此举被视为是强化南中国海主权的最新动作。

中国自然资源部和民政部在官网发布关于标准名称的公告，包含25个岛礁及55个海底地理实体。公告也提到，中国地名委员会1983年4月受权公布的《我国南海诸岛部分标准地名》文件继续有效，并吁请社会各界规范使用已公布的标准名称。

据香港01报道，对照公告提供的经纬度，这些岛礁及海底地理实体分别位于西沙群岛和南沙群岛，其中中建西海底峡谷群等部分海底地理实体所在位置，是位于在西沙群岛与越南本土之间的海底。

中国和越南、菲律宾等国家对位于南中国海的西沙和南沙群岛存在主权纠纷。中国曾在2012年7月24日正式将南海省管辖的西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛岛礁，划入并建设属于地级市的三沙市，并成立政权机构。

民政部前天也公布，中国国务院批准由三沙市设立西沙区、南沙区两个市辖区。西沙区除了管辖西沙群岛的岛礁及其海域，也代管中沙群岛的岛礁及其海域，区政府驻永兴岛。南沙区管辖南沙群岛的岛礁及其海域，区政府驻永暑礁。

2012年9月中国和日本因钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）发生摩擦后，公布了钓鱼岛及其附属岛屿的领海基点基线。据了解，此举被视为中国对钓鱼岛行使主权的象征性动作。

中国在南中国海推行标志性措施的其中一个大背景是美国在南中国海的权力受到进一步的减弱。

美国已有军舰人员感染冠病，美军在太平洋地区的四艘超级航母，即罗斯福号、尼米兹号、列根号和卡尔文森号截至目前，已暂停战备活动。这导致美军在南中国海、西太平洋的针对中国的作战部署被打乱，进而影响到在该地区的控制能力。香港01认为，中国在南中国海的举动与美国海军在西太停摆没有直接关系，但这客观上给中国提供一个阻力减少的机遇。

此外，中国海军4月13日也说，海军组织辽宁舰航母编队跨区机动，近期到南中国海开展训练。据新华社报道，海军新闻发言人高秀成说，这是年度计划内的例行性安排，符合国际法和国际惯例，今后中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动，加快提升航母编队体系作战能力。

虽然实力暂时受损，但美国并未完全从南中国海抽身。不过，香港01引述最新卫星影像报道，就在中国宣布批准西沙和南沙两区的同一天，美国海军美利坚号两栖攻击舰出现在中沙群岛和南沙群岛之间。

越南对于中国批准西沙和南沙两个市辖区提出抗议。据路透社报道，越南外交部发言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）声明，“所谓三沙市的建立和相关举措严重侵犯了越南的主权。越南要求中国尊重越南的主权并废除其错误的决定。”

越南常驻联合国代表团3月30日向联合国递交照会，反对中国的南中国海主权主张，重申对西沙和南沙群岛拥有主权，并重申对根据《联合国海洋法公约》确定的海域拥有主权、主权权利和管辖权。中国外交部在14日回应时说，西沙群岛、南沙群岛是中国领土，越南方面的有关主张违反国际法，是非法、无效的。

越南本月初也因越南渔船在西沙群岛与中国海岸警卫队相撞后沉默，而向中国抗议。