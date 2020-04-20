中国卫健委：经陆地边境输入风险仍在上升

中国国家卫健委提醒，已有入境城市出现本土关联病例，进而引发聚集性疫情，提示要坚决守牢重点城市和口岸疫情防控关口。

据中国红星新闻报道，国家卫生健康委宣传司新闻发言人米锋今天（20日）在发布会上说，中国近一周来的现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升。

米锋提示，要提高检测能力，加强医疗救治，补上短板漏洞，强化个人防护，阻断疫情传播。

中国的境外输入确诊病例曾大幅度增加，其中不少是从俄罗斯输入。随着俄罗斯疫情恶化，不少在俄中国人通过陆路回国，导致来自俄罗斯的输入型病例快速增长。单是昨天，毗邻俄国的黑龙江新增四起境外输入确诊病例，均从俄罗斯输入。随着中俄陆路口岸暂时关闭，黑龙江的输入确诊病例数量从14日起有所趋缓。

然而，黑龙江也面对新一波本土病例。源自22岁海外归来女子的冠病传染链持续扩大，至今已涉及57人。这名女子3月19日从美国回到哈尔滨，而与她有关联的57人，包括了黑龙江几周来的首批本土病例，其中一人是22岁女子的邻居。

这批本土病例还包括邻居的三名亲友。四人本月9日确诊，打破了黑龙江省29天无本土新增确诊病例的纪录。此外，该市还出现医院内感染病例。

哈尔滨疫情如今也跨省传播至两个省份。内蒙古自治区卫健委通报，内蒙古自治区19日早上7时至早上20日7时新增从哈尔滨传入的一起本土确诊病例。辽宁省卫健委17日也通报，当地一名确诊病例证实与哈尔滨确诊病例有交集，交集点是暴发院内感染事件的哈尔滨医科大学附属第一医院。

对于哈尔滨日益加剧的疫情，中共黑龙江省纪委监委上周五（17日）通报，对哈尔滨市近期疫情防控不力的18名党员干部和公职人员追责与问责。其中，担任哈尔滨应对疫情工作领导小组指挥部副总指挥的副市长陈远飞，被给予政务记过处分；上任只有两天的哈尔滨市卫健委主任丁凤姝，也被给予党内警告与政务记过处分。