公安部副部长孙力军因长期无视党纪规矩不知敬畏落马

中共中央纪委官网昨晚宣布，公安部副部长孙力军因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。这是继2018年公安部副部长孟宏伟之后，公安部又一名副部长落马。

中纪委没有通告孙力军被查的具体原因，但昨晚召开的公安部党委会指出，孙力军被查“是其长期以来无视党的政治纪律和政治规矩，不守纪律、不讲规矩、不知敬畏、肆意妄为的必然结果”。

有关人士指出，孙力军落马前仕途颇为顺利，是公安部最年轻的副部长。他曾以公安部办公厅副主任身份辅佐公安部原部长孟建柱，孟建柱后来担任中共政治局委员、中央政法委书记。今年2月和3月，孙力军还随中央指导组在湖北督导冠病疫情防控工作，他的落马有些出人意料，但这也说明，在国内外面临严峻局势下，中共在政治纪律和反腐败问题上，仍将保持高压姿态。

据公安部网站消息，4月19日晚，公安部长赵克志主持公安部党委会，通报副部长孙力军落马情况。公安部党委一致表示，坚决拥护对孙力军涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，“要深刻认清孙力军涉嫌严重违纪违法对党和公安事业造成的严重危害，深刻汲取教训，举一反三，切实从思想上、政治上、组织上、作风上肃清周永康、孟宏伟、孙力军等人流毒影响。”

公安部党委会强调，要严守中共的政治纪律和政治规矩，决不允许口是心非、阳奉阴违，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许做“两面人”、搞“两面派”；决不允许妄自尊大、我行我素，决不允许搞一个人说了算，决不允许把分管领域搞成个人“自留地”；决不允许任人唯亲、任人唯利、拉帮结派、搞小团伙小圈子。

上述公安部党委会强调的各种事项，暗示出孙力军所犯错误的领域，包括做“两面人”，把分管领域当作个人“自留地”，拉帮结派等等。公安部将孙力军与中共政治局原常委、公安部原部长周永康和孟宏伟并列，要一并肃清他们的“流毒影响”，说明孙力军的问题不小。周永康2015年被判无期徒刑，孟宏伟今年1月被判有期徒刑13年6个月，预计孙力军也难逃牢狱之灾。

曾任公安部港澳台事务办公室主任等职

今年51岁的孙力军早年在上海市卫生系统工作，他受过公共卫生管理训练，毕业自澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业，在职研究生学历。在公安系统中，像孙力军这样具有西方教育背景的人能攀上公安部副部长的高位，还十分少见。

2010年，孙力军从上海市外办副主任调任公安部办公厅副主任，后担任担任公安部一局（国内安全保卫局）、二十六局（原反邪教局）局长、公安部港澳台事务办公室主任等职务。2016年，孙力军升任公安部党委委员、中央610办公室（中央防范和处理邪教问题领导小组办公室）副主任。2018年3月，孙力军升任公安部副部长，在部领导班子中位列第八，分管治安工作。

今年2月，孙力军以中央指导组成员身份赴湖北督导抗击冠病疫情。据公安部官网消息，3月5日，孙力军在武汉市公安局硚口分局，参加两名火线入党警察的宣誓仪式，这也是他最后一次在媒体中公开亮相。