印度调整投资政策 中使馆吁印方改变歧视性做法

中国驻印度大使馆新闻发言人嵇蓉参赞20日就印度调整投资政策发表声明，希望印方改变相关歧视性做法，对各国来印投资企业一视同仁，营造一个开放、公平、公正的营商环境。

据新华社报道，嵇蓉说，印方针对特定国家投资者增设障碍，不仅违背世界贸易组织非歧视性原则，与贸易及投资自由化、便利化大方向背道而驰，更不符合二十国集团领导人和贸易部长关于保障自由、公平、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易投资环境并保持市场开放的共识。

嵇蓉表示，企业会根据市场原则作出选择。企业选择在哪里投资经营，取决于这个国家的经济基本面和营商环境。在疫情带来的经济低迷面前，各国应协同一致，营造良好投资环境，加快企业恢复生产经营。

印度工业和内贸促进局（DPIIT）日前修改外资政策，规定“任何来自与印度接壤的国家投资者”都只能在政府准入路径下进行投资，大幅增大了包括中国在内的与印陆地接壤国家的企业在印投资难度。

嵇蓉说，截至2019年12月，中国在印累计投资已超80亿美元，远远超过印度其他几个陆上接壤国家在印投资额总和，这一政策对中国投资者影响不言而喻。中国投资拉动了印度手机、白色家电、基础设施建设、汽车等行业发展，给印度创造大量就业岗位，是互利共赢的合作。印度疫情暴发后，中国企业积极行动，第一时间捐款捐物，帮助印度抗疫。