港警“一哥”被恐吓 匿名信内装有土质炸弹

香港出现狂徒，公然挑战执法机关，警队“一哥”邓炳强接到炸弹邮件。

据《星岛日报》报道，香港湾仔警察总部昨收到一封寄给警务处处长、内附爆炸装置的信件，职员分类信件时感可疑及嗅到易燃液体味，大惊向上级报告，警方爆炸品处理课人员到场处理，其间信件冒出烟雾，拆开发现为一个内有电池和电线的土制炸弹装置，将其拆除检走。警方指炸弹威力可在大半米范围令收件者眼、面和手部受伤，属恐怖袭击常用。今次为警总半个月内接收的第二封恐吓信件，不排除属同一帮人所为，重案组接手调查。警方强烈谴责行为，并会全力缉捕涉案人士。

消息称，昨天早上10时20分，湾仔军器厂街警察总部的收发处收到一批信件，其中有一封内有硬物较厚的信件，贴有两个邮票，收信人姓名“Tang Ping Keung”（邓炳强）及地址以英文印刷于纸上，再粘贴于信封上，但信封没有写明有投寄者或机构资料，邮戳显示信件是从九龙湾的中央邮件中心处理。职员触摸信内的物品，即嗅到一阵类似机油的易燃液体气味，心觉不妙，即把它放置一旁及通知上级报案。

警方爆炸品处理课人员到场，检视可疑信件时疑触及内里装置，随即有烟雾冒出，人员小心拆开信件查看，发现内有一个由电池和电线连接的物体，疑内里渗有化学或易燃液体物品，相信是一个经过设计的简易土制炸弹装置，将之拆除检走，案件由港岛总区重案组调查。

爆炸品处理课高级炸弹处理主任马伟德表示，该物品为简易爆炸装置（IED），可俗称土制炸弹，部分装置有能力运作，可用作恐袭，爆炸威力可在大半米范围内伤害收信者，令其眼、面及手部受伤，至于装置内是否有炸药或其他化学品成分，须交由化验所查验。

港岛总区刑事总部高级警司吴颖诗指出，这次警务处处长首次收到炸弹邮件，由于警总近期亦收到白色粉末信件，不排除有关连；而设计爆炸装置及寄出的不法之徒，是意图伤害打开信件的人，由于爆炸装置一向不稳定，甚至在运送途中发生爆炸，也可能伤及无辜市民，非常危险，警方强烈谴责行为，会全力缉捕涉案人士。吴强调，任何人非法及恶意借任何爆炸品导致爆炸，一经定罪可判终身监禁。

本月7日，警总职员发现一封标明寄予“警察招募组”的手写平邮信内有白色粉末，并有写上“TAKE PENICILLIN NOW”（立即服用盘尼西林）及针对警员死亡恐吓字句的纸张，爆炸品处理课人员经检查证实粉末是食用粟粉。

公开资料显示，盘尼西林是用于治疗炭疽菌的一种药物。

香港立法会议员刘国勋及郭伟强认为，寄土制炸弹信件予警务处处长是公然挑战法治，亦谴责这种危害当事人及他人的行为，警队绝不会退缩，继续维时“谁犯法就拘捕谁”的方针，保障社会安宁，亦相信警方有能力执法。