中国司法部长傅政华卸任部党组副书记

中国司法部部长傅政华出现职务变动，卸任党组副书记职务。

据中国司法部官网消息，“部领导介绍”一栏中，部长傅政华的简历显示，他已经卸任上述职务。

此前，傅政华于2018年3月出任中国司法部部长、党组副书记。当时，中国国家机构改革重新组建司法部，时任公安部党委副书记、常务副部长（正部长级）的傅政华调任新组建的司法部出任部长、党组副书记。

中国司法部官网显示，3月27日，司法部党组书记袁曙宏主持召开党组理论学习中心组2020年第二次集体学习(扩大)会议。傅政华出席会议，当时的身份仍是部长、党组副书记。

4月10日，中国司法部新闻显示，司法部部长傅政华在京出席“新冠疫情，法制体系”国际视频连线论坛开幕式并发言。

目前，司法部官网“部领导介绍”一栏中共8位领导。除了部长傅政华，党组书记、副部长袁曙宏之外，还有4名副部长、党组成员，分别是熊选国、赵大程、刘志强、刘炤。此外，还有中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组组长、党组成员蒲增繁，以及政治部主任、党组成员冯力军。

据微信公众号“政知道”报道，新组建的司法部一直实行“双首长制”，时任国务院法制办公室党组书记、副主任袁曙宏出任司法部党组书记、副部长，与傅政华“搭班子”。

“双首长制”还存在于中国其他的中央国家单位中，例如央行、外交部、应急管理部、交通运输部等。

2018年3月，中国司法部网站更新相关领导简历信息，新组建的司法部领导班子亮相，傅政华从公安部调往司法部出任部长、党组副书记。时隔两年多，司法部官网上，傅政华的职务已显示为“司法部部长”。

简历显示，傅政华1955年3月出生，已经年满65岁。他是河北滦县人，北京大学分校法律专业毕业，法学硕士学位。

属于“老公安”的傅政华常年在中国公安系统任职，曾任北京市公安局党委书记、局长。

他早年在北京市公安局任职，曾担任北京市公安局刑侦处副处长兼大要案队队长，之后他转往公安部担任刑侦局副局长。

此后，他又重回北京市公安局，先后出任党委委员、副局长，党委副书记、副局长，党委书记、副局长。

2010年2月，傅政华出任北京市公安局党委书记、局长。同年7月，他成为北京市委常委、政法委副书记，市公安局党委书记、局长。

就任北京市公安局局长不久，北京市曾大力度“扫黄”，北京天上人间等高档夜总会先后被查。

2013年8月，傅政华调往公安部，历任公安部副部长、党委委员，公安部副部长、党委副书记（正部长级），公安部党委副书记、常务副部长等。期间，他曾担任原中央610办公室主任。

2018年3月，他离开公安部调往司法部。

此外，傅政华是十九届中央委员。